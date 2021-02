Il primo workout di Maddalena Corvaglia

OGGI ALLE ORE 19.00 IL SUO PRIMO WORKOUT INSIEME AL TRAINER PAOLO ZOTTA

TUTTE LE INFO SUI CANALI UFFICIALI DI LIVE NOW

(LIVENow (live-now.com/fitness)

Milano, 17 febbraio – Maddalena Corvaglia entra ufficialmente a far parte della famiglia di LIVENow come ambassador di LIVENow Fitness, la sezione dedicata al benessere fisico della nuova piattaforma online.

Oggi alle ore 19.00, in diretta streaming, Maddalena Corvaglia parteciperà alla sua prima lezione di fitness tenuta dal trainer e influencer Paolo Zotta, che si occupa della preparazione fisica di molti artisti, tra cui Mahmood e Tommaso Paradiso. La lezione di oggi è completamente gratuita e tutte le informazioni sono disponibili su LIVENow.

A partire da oggi, per 3 volte a settimana, direttamente da La Fabbrica del Vapore a Milano, la conduttrice televisiva e showgirl Maddalena Corvaglia si allenerà con i migliori trainer di LIVENow con un suo speciale percorso fitness kombat. Ogni lezione consisterà nella preparazione ad una disciplina sportiva diversa e verranno insegnate le propedeutiche fondamentali per gestire e potenziare le performance fisiche di un determinato sport.

Con la sezione fitness, LIVENow si pone l’obiettivo di diventare una piattaforma “enter-training”, offrendo corsi live realizzati ad hoc da personaggi di spicco del mondo del fitness e dando la possibilità di sperimentare lezioni dal vivo in modo interattivo. La piattaforma fornisce allenamenti di diversi livelli e discipline, tra cui HIIT, yoga, calisthenic, kombat, stretching, pilates e molto altro. LIVENow offre diversi tipi di abbonamento con possibilità di accesso giornaliero (2,90 €), mensile (9,99 €) ed annuale (79,99 € al mese).

LIVENow

LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti e una piattaforma che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili per eventi live, quali sport, concerti, spettacoli teatrali, talks, educational e lifestyle. LIVENow offre ai fan i migliori contenuti LIVE attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali, canali di social media e società telefoniche. LIVENow fornisce un facile accesso agli eventi a cui vogliono partecipare gli utenti, sui device a loro disposizione. Lanciato nell’agosto 2020 da Aser Ventures, LIVENow si impegna ad aiutare le persone a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante. La piattaforma si propone inoltre come soluzione di marketing per i brand che vogliono ingaggiare nuovi clienti e/o associare il proprio marchio a contenuti di intrattenimento. LIVENow si è distinta per aver portato in dimensione streaming artisti di fama internazionale del calibro di Dua Lipa, con il suo Studio 2054, e i Gorillaz, con Song Machine Live. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow.