Sara Calzavacca è on line

Ciao a tutti ❤️ è online il mio sito/blog/comevoletechiamarlo.

Dopo aver pubblicato “Il vizio dell’infelicità”, ho ricevuto molti messaggi di persone che, per esperienza diretta o perché coinvolti da qualcuno a loro vicino, hanno avuto a che fare con il cancro.

Alcuni mi hanno “guarita” raccontandomi come sono usciti dall’inferno e altri hanno chiesto di aiutarli a non affogare nel dolore.

Di certo non posso imporre le mani su nessuno dispensando miracoli e nemmeno posso pretendere che ciò che aiuta me a ricordare che non sono il mio dolore, possa funzionare con altri.

Però posso raccontare la mia storia e la storia di chi è riuscito ad aiutare me.

E, forse, creare una catena di mani che si allacciano.

Sara Calzavacca