Casa e ambiente: le abitudini da adottare per essere più green

Avere delle abitudini quotidiane corrette e sostenibili è indispensabile oggi per condurre uno stile di vita che possa dirsi davvero green. Sebbene negli ultimi anni la consapevolezza riguardo alla necessità di tutelare l’ambiente si sia diffusa largamente e in maniera molto più profonda rispetto al passato, sono ancora molte le persone che ignorano quanto sia importante correggere alcune piccole cose di ogni giorno. Come rendere la propria routine più green? Scopriamolo insieme.

Energia e gas: come scegliere?

Il più delle volte quando si entra in una casa nuova non ci si preoccupa troppo del livello di sostenibilità delle proprie utenze domestiche: a parte rare eccezioni, infatti, nella maggioranza dei casi ci si concentra esclusivamente sul prezzo, mentre ci si dovrebbe interrogare anche sul modo in cui viene prodotta la corrente elettrica e il gas che verranno utilizzati quotidianamente. La soluzione più in linea con la tutela dell’ambiente consiste nella scelta di un fornitore green, che assicuri dunque un impatto ambientale minimo; per farlo basta consultare le proposte degli operatori del mercato libero, come le offerte di luce e gas Engie ad esempio, che offrono al consumatore energia e gas certificati 100% verdi.

Consumo di acqua: meglio ottimizzarlo

L’acqua è un bene prezioso ed è indispensabile farne un uso oculato, sia dal punto di vista ambientale che economico. Se si hanno delle abitudini virtuose riguardo al consumo idrico in casa ma si utilizzano degli impianti obsoleti e poco efficienti, ogni sforzo purtroppo viene vanificato. Per questo bisogna informarsi al meglio e installare dei riduttori di flusso per la doccia e il rubinetto, ad esempio, insieme a dei sistemi di sciacquo a basso consumo per il wc. Così facendo si ridurranno al minimo gli sprechi di acqua, con vantaggi anche a livello di risparmio annuo.

Animali domestici: occhio ai prodotti

Anche i proprietari di animali domestici possono fare la loro parte per tutelare l’ambiente: sugli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati sono infatti sempre più presenti dei prodotti pensati per proteggere la loro salute e anche l’ambiente. Si pensi ad esempio alle scatolette di cibo proposte da marchi che producono tutto in maniera green e biologica, oppure alle lettiere per gatti a base di mais o fatte con carta riciclata: si tratta di ottimi esempi per portare quotidianamente la sostenibilità in casa anche quando ci si occupa di animali.