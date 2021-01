Premio cinema svizzero

Premio del cinema svizzero: Atlas ottiene due nomination come Miglior film e Miglior fotografia.

Durante la Notte delle nomination del Premio del cinema svizzero , tenutosi Ieri sera a Soletta, il film «Atlas», ha ricevuto due nomination: come Miglior film, per il regista ticinese Niccolò Castelli, e come Miglior fotografia, diretta da Pietro Zuercher (già in nomination nel 2012 per la fotografia di «Tutti Giù», opera prima di Niccolò Castelli).

«Atlas» è una produzione Imagofilm Lugano con Matilda De Angelis, Irene Casagrande, Anna Manuelli, Anna Ferruzzo, Neri Marcorè, Cristina Zamboni e Helmi Dridi, montaggio di Esmeralda Calabria, in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera, Climax (Belgio) e tempesta (Roma).

Il film è stato presentato come film d’apertura alle Giornate del cinema svizzero a Soletta tuttora in corso.

Sinossi breve:

La lunga e dolorosa lotta di Allegra per sconfiggere la paura, dopo essere stata vittima di un trauma indicibile.

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82108.html

https://imagofilm.ch/movie_detail.php?id_movie=11

