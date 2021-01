Ornella Vanoni, “Unica”

Venerdì 29 gennaio 2021 esce

UNICA

il nuovo album di canzoni inedite di

ORNELLA VANONI

Contemporaneamente esce il nuovo video di ARCOBALENO

il brano firmato da GIULIANO SANGIORGI

Prodotto da Mauro Pagani, UNICA contiene 11 tracce,

di cui 3 duetti con Virginia Raffaele, Carmen Consoli e Fabio Ilacqua.

Fra gli autori SANGIORGI, FRANCESCO GABBANI, PACIFICO,

CARMEN CONSOLI, RENATO ZERO e FABIO ILACQUA

che firma cinque brani e gli arrangiamenti dell’intero album.

Non c’è nessuna cosa al mondo che non sia misteriosa,

ma tale mistero è più evidente in certe cose che in altre:

nel mare, nel colore giallo, negli occhi degli anziani e nella musica

(Jorge Luis BORGES)

UNICA, il nuovo album di Ornella Vanoni, esce domani venerdì 29 gennaio per BMG, primo lavoro di inediti dell’artista dal 2013. Prodotto da Mauro Pagani e anticipato nelle scorse settimane dal singolo Un sorriso dentro al pianto (composto da Francesco Gabbani e cofirmato da Pacifico e Ornella stessa) contiene 11 tracce, 3 duetti (con Virginia Raffaele, Carmen Consoli e Fabio Ilacqua, che firma ben 5 brani e ha curato tutti gli arrangiamenti), collaborazioni speciali e straordinarie sorprese, a cominciare da Arcobaleno, la canzone composta per Ornella da Giuliano Sangiorgi, che esce nello stesso giorno come nuovo estratto dall’album, accompagnata da un videoclip girato fra le calli e i canali di una Venezia deserta e dai colori rarefatti.

Con lo spirito che la contraddistingue, Ornella nota di essere “probabilmente l’unica cantante al mondo che a questa età realizza un disco di canzoni nuove. Come scrive Renato Zero sul finale di Ornella si nasce, la canzone che chiude l’album: Ornella a tutti i costi e così sia! Non avevo programmato un album nuovo, ma sono felice che Adele di Palma mi abbia proposto il progetto. Questo mi ha portato a conoscere persone nuove, piene di idee e di talento, che mi hanno sorpreso e con le quali mi sono divertita molto a collaborare. La passione unita alla risata è il bello di fare musica”.

Ornella Vanoni, unico esempio di “signora della musica” capace di lasciare un segno indelebile nell’arco di ben 7 decadi (il debutto da giovanissima attrice sul palco del Piccolo Teatro di Milano risale a metà degli anni ‘50), ritorna con un album raffinato e contemporaneo, privo di qualunque nota nostalgica e ricco di sfaccettature che restituiscono l’immagine di un’artista ispirata e piena di energia. In UNICA Ornella è presente in maniera inequivocabile in tutte le canzoni che gli autori hanno scritto per lei e con lei, frequentandola, conoscendola, lasciandosi ispirare dal suo carisma e dalla sua curiosità. Lei li ha resi completamente suoi con un’interpretazione piena di sentimento e con il suo timbro vocale inconfondibile, al punto che ognuno dei brani nell’album finisce per raccontarla più di quanto fosse nelle sue stesse intenzioni.

UNICA, che negli scatti di copertina mostra Ornella immortalata da Marta Bevacqua, fotografa e videomaker italiana di base a Parigi e autrice anche dei videoclip, esce in CD, Vinile e digital download (https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni). La tracklist si apre con uno strumentale di Pagani, A passo lieve, seguito da Specialmente Quando Ridi, Arcobaleno, Isole Viaggianti, Carezza d’autunno (con Carmen Consoli), Nuda sull’erba (con Virginia Raffaele), La mia parte (con Fabio Ilacqua), Inizio, Un sorriso dentro al pianto e Ornella si nasce.

Nella prima tiratura del CD, che è solo in formato deluxe, è presente la bonus-track vocale Un tè allo Specchio, ironico divertissement a ulteriore prova dell’intesa che lega Ornella a Virginia Raffaele. Gli unici brani disponibili anche in streaming sono invece Arcobaleno e Un sorriso dentro al pianto.

Un’iniziativa speciale per i fan è la possibilità di partecipare alla presentazione dell’album con l’artista in diretta il 10 febbraio su Feltrinelli Live, previo acquisto dell’album a partire dal 29 gennaio nelle librerie Feltrinelli e negli store online Feltrinelli.com e IBS.it.

A chiarire le scelte da un punto di vista discografico è Dino Stewart, Managing Director di BMG: “Unica è un progetto musicale realizzato con lo sguardo e la consapevolezza del terzo millennio, ma con una cura e un’attitudine che in questo nostro tempo la discografia difficilmente può permettersi. Nel corso di due anni di lavoro insieme a Ornella, Adele, agli autori e a tutti i collaboratori ci siamo applicati con una dedizione e con un intento precisi, per arrivare a un risultato finale degno della carriera e delle idee attuali di questa artista straordinaria. Vorrei suggerire la stessa premura anche nella fruizione, con un ascolto attento in un tempo sospeso da altre distrazioni, perché pensiamo ne valga la pena”.

Sull’album appare il logo della Dischi Ricordi, la prima etichetta con la quale nel 1961 Ornella incise il suo primo album, omonimo, che in una sorta di reciprocità fu anche il primo album pop dell’etichetta. Ora Dischi Ricordi è un logo di proprietà dell’Archivio Ricordi, sempre appartenente al Gruppo Bertelsmann, che ne ha concesso l’utilizzo in questa ricorrenza speciale, a 60 anni esatti dalla prima uscita.

Ornella con UNICA guarda inequivocabilmente al presente, con la consapevolezza di una carriera trascorsa sempre ad altissimo livello, fra collaborazioni prestigiose con artisti di ogni genere musicale (dai brasiliani Toquinho e Vinìcius de Moraes, ai jazzisti Gil Evans e Herbie Hancock, fino ai grandi connazionali come Dario Fo, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Giorgio Conte, Paolo Fresu), 40 album di inediti all’attivo e tanti riconoscimenti, fra i quali spiccano due Premi Tenco e una Targa Tenco, unica donna e prima artista a raggiungere tale traguardo.

Lo stesso Mauro Pagani, che l’ha ritrovata in studio dopo avere collaborato con lei in passato, oggi la fotografa con queste parole: “Trentatré anni, volati in un lampo per poi rincontrarci ancora una volta in uno studio di registrazione… Trentatré anni di vita trascorsi, di storie personali da raccontare, di dischi, tournée, interviste, notti scambiate con il giorno, colleghi, manager, compagni di viaggio e di vita. Compagni che allora erano Sergio Bardotti e Gino Paoli, e che questa volta sono Fabio Ilacqua, Giuseppe Salvadori, ineguagliabile maestro di pulsanti e frequenze e, ancora, preziosi amici come Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi Renato Zero, Pacifico, Francesco Gabbani. E poi, lei, Ornella, saggia e affascinante, leggera, imprevedibile e irresistibile, come la magica brezza delle mattine d’estate: in una parola UNICA”.

UNICA – tracklist

A passo lieve strumentale (di Mauro Pagani) Specialmente quando ridi (di Fabio Ilacqua e Ornella Vanoni) Arcobaleno (di Giuliano Sangiorgi) Isole Viaggianti (di Fabio Ilacqua) Carezza d’autunno con Carmen Consoli (di Carmen Consoli) Nuda sull’erba (di Fabio Ilacqua e Ornella Vanoni) Tu/Me con Virginia Raffaele (di Fabio Ilacqua e Ornella Vanoni) La mia parte con Fabio Ilacqua (di Fabio Ilacqua) Inizio (di Pacifico) Un sorriso dentro al pianto (di Francesco Gabbani, Pacifico, Ornella Vanoni) Ornella si nasce (di Renato Zero, Adriano Pennino)

Un thè dietro allo specchio con Virginia Raffaele (bonus track solo nel CD DELUXE ltd. edition)

IG https://www.instagram.com/ornellavanoniofficialpage/

FB https://www.facebook.com/ornellavanoniofficialpage/

TW https://twitter.com/OrnellaVanoni