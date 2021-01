Sclerosi Multipla, SM.POSSO.IT: da domani 29 gennaio online le videointerviste ai maggiori esperti

La patogenesi della Sclerosi Multipla (SM), i fattori ambientali, la digitalizzazione dei Centri di Cura, l’alimentazione: questi e molti altri i temi che saranno affrontati nelle videointerviste del Dott. Luigi Lavorgna, Neurologo AOU Università “Luigi Vanvitelli” e Coordinatore Gruppo di Studio Digitale della Società Italiana di Neurologia, ai maggiori esperti di malattie neurologiche croniche per la piattaforma SM.Posso.it. I contributi video saranno pubblicati da domani, 29 gennaio.

Si tratta di un servizio gratuito con il contributo non condizionante di Merck, dedicato alle persone con SM, una categoria particolarmente impattata dalle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria in atto.

<< In Italia ci sono circa 126mila persone con SM – sostiene il Dott. Luigi Lavorgna – A loro dedichiamo il nostro impegno, mettendo a disposizione in questo spazio gratuito la nostra professionalità e le nostre conoscenze scientifiche >>.

Il primo ospite della piattaforma sarà il Professor Giuseppe Matarese, immunologo del Dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il Professore, in cinque interessanti video pillole, illustrerà le reazioni del nostro sistema immunitario e le modalità con cui l’ambiente può influenzarlo.

Successivamente, il Dott. Sebastiano Bucello, Dirigente Medico UOS Neurologia di Augusta, spiegherà quanto la tecnologia possa essere fondamentale per la medicina: <<Un’interazione costante col paziente attraverso soluzioni digitali da “remoto” può aiutare il neurologo a superare le difficoltà dovute alla distanza e alle limitazioni legate all’attuale pandemia >>.

Nel corso dell’anno, su SM.POSSO.it saranno affrontate molte altre tematiche. Gli utenti e i pazienti potranno porre le loro domande scrivendo un post nello spazio dedicato sulla piattaforma oppure inviando una mail a info@posso.it.

Il portale dedicato alla Sclerosi Multipla è parte di un servizio più ampio, www.Posso.it, la piattaforma partecipativa realizzata, durante il primo lockdown per Covid19, da One More Pictures e Direct2Brain con la Media Partnership di Rai, Rai Cinema, Rai Com, Anica e CEI.

Informazioni su Merck

Merck è un’azienda impegnata nell’innovazione scientifica e tecnologica che opera nei settori healthcare, life science e performance materials. I suoi 57.000 dipendenti lavorano ogni giorno perché la vita di milioni di persone sia più felice e sostenibile. Merck è presente ovunque: dalle più avanzate tecnologie per l’editing genetico alla scoperta di trattamenti all’avanguardia per le patologie più difficili, fino allo studio di tecnologie che permettano ai device di diventare “intelligenti”. Nel 2019 Merck ha generato vendite per 16,2 miliardi di Euro in 66 Paesi.

Ricerca scientifica e gestione imprenditoriale responsabile sono state la chiave per il raggiungimento dei traguardi scientifici e tecnologici di Merck, che opera secondo questa filosofia sin dalla sua fondazione nel 1668. La famiglia fondatrice possiede tuttora la partecipazione di maggioranza nella Società, che è quotata alla borsa di Francoforte. Merck detiene i diritti sul nome e sul marchio Merck a livello globale. Le sole eccezioni sono Stati Uniti e Canada, dove l’azienda opera con le denominazioni EMD Serono nell’healthcare, MilliporeSigma nel life science e EMD Performance Materials. Per maggiori informazioni su Merck: www.merck.it