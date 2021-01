Manuele Fusaroli, “Pelle d’oca e cuore d’elefante”

ESCE OGGI LUNEDI 18 GENNAIO

“PELLE D’OCA E CUORE D’ELEFANTE”

IL PRIMO SINGOLO E VIDEO DEL PROGETTO

“MONDO INFERNO”

(Blackcandy Produzioni – Distribuzione Believe)

Esce oggi, lunedì 18 gennaio, “Pelle d’Oca e cuore d’Elefante”, primo estratto di “Mondo Inferno”, nuovo progetto di Manuele “Max Stirner” Fusaroli, poliedrico artista che nel corso della sua carriera ha collaborato con The Zen Circus, Luca Carboni, Nada, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Marina Rei, Mezzosangue, Rancore, Nobraino, Bugo, Management, Luci Della Centrale Elettrica, Giorgio Canali, Criminal Jokers, Andrea Mirò, Sikitikis, Train To Roots e, sul fronte internazionale, con Karate, The Van Pelt e altri ancora.

Il nome Mondo Inferno è ispirato dal titolo del disco “Hell Mundo!” che Manuele Fusaroli ha pubblicato nel 2008 con La Tempesta Dischi con lo pseudonimo di DonVito e i Veleno. Nel corso del 2021 verranno rilasciati una serie di singoli e video che accompagneranno il Mondo Inferno sino all’uscita dell’intero album, prevista per l’autunno 2021.

LINK AL VIDEO “PELLE D’OCA E CUORE D’ELEFANTE” SU YOUTUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=JR0MMoArh-I

NOTE SUL VIDEO

Attraverso un cammino che esplora la follia, una ninna nanna noir rivela sensazioni ancora sconosciute ai due amanti. Abbandonati ai propri desideri si lasciano andare al loro amore che si rivelerà talmente enorme da essere incomprensibile. Affiancato dalla giovane Carlotta Biolcati, Pier Paolo Capovilla presta il proprio volto al protagonista del video.

La regia e la sceneggiatura sono di Manuele Fusaroli, il montaggio di Ilaria Passatore. Collaborazione di Michele Guberti.

CREDITI TECNICI E ARTISTICI

Registrato da Manuele Fusaroli a Natural HeadQuarter Baricentro di Produzioni Musicali

Musicisti presenti nel brano:

MANUELE FUSAROLI – Voce, tastiere, piano

JACK TORMENTA e FED NANCE – chitarre

CHARLIE ROSE – basso

MATTEO DAINESE – batteria

Etichetta: Blackcandy Produzioni

Distribuzione: Believe