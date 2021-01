Agostino Miozzo su Radio 24

Agostino Miozzo (CTS) a 24Mattino su Radio 24: scuole chiuse e ragazzi nei centri commerciali, “è inaccettabile”

Scuole chiuse per tenere negozi aperti? “È estremamente pericoloso creare delle alternative tra cultura ed economia, dobbiamo fare in modo che le due cose possano convivere e se ci sono delle alternative fare delle scelte. Inaccettabile chiudere le scuole e vedere poi i ragazzi nei centri commerciali”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “La distrazione nei confronti della cultura dei nostri ragazzi significa che non saranno competitivi sul mercato” – Miozzo conclude a Radio 24 – “non c’è alternativa tra economia e formazione perché anche questa è economia”.

Agostino Miozzo (CTS) a 24Mattino su Radio 24: “Lombardia, curioso dire che i dati sono vecchi”

Lombardia dati vecchi di due settimane? “Assolutamente no, curioso che in questo momento si dica che ci sono dati vecchi di due settimane, i dati risalgono ai giorni precedenti e vengono forniti dalle Regioni entro il giovedì alla cabina di regia” se dovessero essere vecchi significa che “c’è qualcosa che non ha funzionato nella comunicazione tra periferia e centro”. Lo afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Le Regioni hanno approvato i 21 parametri a cui ci riferiamo da molti mesi ormai, nella cabina di regia ci sono dei rappresentanti delle Regioni, tutti auspichiamo che la Lombardia abbia delle condizioni in miglioramento ed è molto probabile che sia così” alla domanda su una possibile sospensione di 48 ore della zona rossa in Lombardia per rivedere i dati Miozzo risponde “ si tratterebbe di una di una scelta politica che non spetta a noi, nel momento in cui ci venisse posto il problema lo valuteremo”.