Kings of Leon: “When you See Yourself”

Uscirà il 5 marzo “When you See Yourself” (RCA Records / Sony Music), il nuovo atteso album della rock band KINGS OF LEON, già disponibile in pre-order al seguente link (https://KingsOfLeon.lnk.to/WhenYouSeeYourselfIn).

L’ottavo album della band multi-platino e vincitrice di Grammy Awards è stato anticipato dalla pubblicazione di “The Bandit”, singolo che rispecchia l’atmosfera sonora e visiva del disco e che entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 15 gennaio. Il video è visibile al seguente link https://youtu.be/PtJCnm88_cU

È inoltre già disponibile in digitale una seconda traccia estratta dall’album, “100,000 People”.

“When you See Yourself”, registrato nei famosi Blackbird Studios di Nashville e prodotto dal vincitore di Grammy Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine), rappresenta la perfetta evoluzione targata 2021 del sound della band. L’album arriva a quattro anni di distanza da “WALLS”, che ha debuttato alla #1 della classifica americana.

La band ha iniziato ad annunciare il nuovo album attraverso una speciale t-shirt con tracklist e testi dell’album, recapitata via posta direttamente ad alcuni fan selezionati, sfruttando questa occasione anche per porre l’attenzione e raccogliere fondi per Live Nation’s Crew Nation, il fondo a favore dei lavoratori dello spettacolo.

A questo link è possibile vedere un riassunto dell’innovativa campagna realizzata per l’annuncio dell’album: https://youtu.be/-f9lGHahekU

Questa la tracklist di “When You See Yourself”:

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale