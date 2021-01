Cashback di Stato: il rimborso avviene sul conto corrente

A seguito delle restrizioni adottate dal Governo per cercare di contrastare la diffusione del Covid-19 in Italia, tutti i settori dell’economia nazionale, come la ristorazione e il commercio al dettaglio, stanno ancora affrontando un periodo di grave difficoltà.

Per tale ragione, le Autorità hanno predisposto una serie di misure a sostegno del reddito di famiglie ed imprese nel tentativo di sollevarli dalla crisi incombente.

Tra quelle che hanno riscosso maggior successo vi è senza dubbio l’iniziativa Cashback, che consiste in un rimborso statale del 10% sulle spese effettuate presso i negozi fisici utilizzando le carte di pagamento al posto dei contanti.

A partire da gennaio 2021 sono previsti tre semestri (01/01-30/06/2021, 01/07-31/12/2021 ed infine 01/01-30/06/2022) per il Cashback, durante i quali è possibile aderire al programma in qualsiasi momento, quindi non necessariamente all’inizio di ciascun periodo, e gli acquisti saranno calcolati ed archiviati a partire dalle ore 00.01 del giorno successivo all’iscrizione.

Per partecipare occorre essere maggiorenni residenti in Italia e scaricare gratuitamente sul proprio device l’app “Io” alla quale si accede a mezzo delle proprie credenziali Spid oppure tramite carta d’identità elettronica con Pin associato. Dopodichè sarà sufficiente attivare il Cashback cliccando sulla relativa icona nella sezione “Portafoglio” e indicare le carte di pagamento in proprio possesso che si intende utilizzare per effettuare gli acquisti.

Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, saranno considerati soltanto gli acquisti presso i rivenditori fisici ed i pagamenti per i servizi resi da artigiani e professionisti effettuati a mezzo delle carte di pagamento cui è associato il Cashback.

A tale proposito, è sempre consigliato verificare sin da subito che la propria carta o applicazione di pagamento sia compatibile con il programma per evitare spiacevoli sorprese.

Durante la fase di registrazione è bene prestare massima attenzione nell’inserimento delle coordinate IBAN del proprio conto corrente in quanto proprio su di esse verranno accreditate le somme maturate nel semestre di riferimento.

