“Anche Spiderman” è il nuovo singolo di DiMeglio

Fuori da martedì 5 gennaio 2021 il nuovo singolo di DiMeglio dal titolo Anche Spiderman, il cantautore lombardo che torna in scena con il suo inconfondibile stile vintage-pop. Un nuovo pezzo per chi ha voglia di ricominciare e, in fondo in fondo, rifugiarsi nella routine. Il brano segue il precedente singolo Tanto Ormai, ad anticipare l’album Il mio divano, in uscita in primavera.

Ti sei mai messo nei panni di Spiderman?

Anche Spiderman voleva una vita normale.

Questo brano parla di eroi moderni, gli eroi di tutti i giorni, che combattono per i loro sogni nello struggersi di questa vita. Provo a paragonare i super poteri di Spiderman ai talenti delle persone e alle difficoltà di dover portare il fardello di tale responsabilità.