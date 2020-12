TolKins: “Ain’t Givin Up”

TOLKINS ci trasporta in un universo di spensieratezza, relax e “good vibes” con il suo primo Ep “AIN’T GIVIN UP”, disponibile in digitale da lunedì 28 dicembre.

Sabato 19 dicembre alle ore 21:00 l’artista presenterà live un estratto dell’Ep in diretta streaming sui canali social di Arci Bellezza, aderendo a “La Città di Tutti”, un progetto a sostegno del mondo dello spettacolo e dei suoi lavoratori.

L’Ep conterrà i singoli usciti quest’anno e due brani inediti. “AIN’T GIVING UP” completa la collaborazione del giovane artista con Livio Magnini che ha rappresentato l’inizio di un percorso da solista per TolKins.

Di seguito la tracklist dell’Ep: “SOBER”, “JAMAICA”, “BIG YELLOW HOUSE”, “MOJITO”, “AIN’T GIVIN UP”, “COLD WORDS”.