Tini Stoessel: “Tini Tinitini.”

Tini Stoesselè una delle più grandi superstar dell’Argentina, nonché un vero e proprio fenomeno globale. Oggi esce il suo attesissimo nuovo album “TINI TINITINI.”

14 brani trascinanti che uniscono una grande varietà di stili, suoni e ritmi al tocco personalissimo della cantante. TINI ha co-scritto tutte le canzoni presenti nel disco assieme ad un grande team di produttori e autori come Andres Torres e MauricioRengifo, entrambi premiati come “Produttori dell’Anno” ai Latin Grammy 2020.

Ad accompagnare l’uscita dell’album ci sarà il video del nuovo singolo “Te Olvidaré”, disponibile su YouTube dalle ore 23.00 di oggi (ora italiana) a questo link: https://youtu.be/wICMDTmLsHw.

Con l’uscita dell’album TINI terrà domani un meet and greet virtuale con i propri fan su QJAM e si esibirà in un concerto in streaming il 6 dicembre su Claro.com dalle ore 23:00 (ora italiana).

Caratterizzato da un attento lavoro musicale dal sound eterogeneo e fresco, “TINI TINITINI” è un disco potente che arriva subito al cuore dei suoi ascoltatori e in grado di portare luce e positività in questo momento globale difficile e complesso. “Ho voluto inserire in questo disco un messaggio di libertà, senza condizionamenti o stereotipi – ecco perché ho sperimentato con vari generi musicali e sfaccettature artistiche. Mi sono sentita a mio agio nell’esprimere ciò che volevo in ogni brano”- racconta TINI.