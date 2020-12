Rhove: “Blanc Orange (nanana)”

Rhove, rapper classe 2001, è pronto a conquistare la scena urban (e non solo!) con il suo singolo d’esordio “Blanc Orange (Nanana)”, finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://lnk.to/blancorange) dopo aver totalizzato oltre 320.000 visualizzazioni con il suo video auto-pubblicato su Youtube (disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=YOlan2Q_Fk0&ab_channel=Rhove).

Rhove è un rapper atipico e innovativo. Innanzitutto, è un rapper “di provincia” e non “di periferia” come ama puntualizzare nei suoi testi e nella sua musica. Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho.

“Blanc Orange (nanana)” esce sotto etichetta Milano Ovest ed è caratterizzato da un sound esplosivo e da un ritornello fresco e immediato, che mescola genere urban e dance. Il brano contiene parole in francese, sulla scia della sempre crescente contaminazione tra mondo urban e rap italiano e francese. La sua ispirazione è il rapper francese JUL (il più ascoltato su Spotify in Francia nel 2020) e fa ricordare Stromae, come testimoniano le sue movenze nel videoclip. Il primo singolo “Blanc Orange (Nanana)” arriva infatti accompagnato da un videoclip musicale in cui il rapper balla vestito con una muta, dato che insieme al ‘rap’ la sua più grande passione è il surf.