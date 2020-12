Pablo America: “Grabowski”

Fuori da venerdì 11 dicembre, “GRABOWSKI” (Maciste Dischi/Virgin Recors Italia/Universal Music Italia), il singolo che presenta l’altra faccia del progetto artistico firmato da PABLO AMERICA, il nuovo artista del roster di Maciste Dischi. Il brano è disponibile in streaming e digital download al link: https://vir.lnk.to/grabowskiPR

“Grabowski” è il nuovo singolo alter ego dance di Pablo America, che, assieme a “Noi non siamo il punk”, disponibile da mercoledì 9 dicembre al link xxx, rivela il dualismo insito nel progetto musicale dell’artista: da una parte un cantautore radicale dalle strofe intime e i ritornelli impetuosi, dall’altra un produttore di musica dance visionario e temerario.

A proposito del nuovo brano, Pablo America commenta: “Grabowsky è il cognome di un mio compagno di scuola, con il papà polacco e la mamma tedesca. O viceversa, non ricordo bene. Dimenticava spesso lo zaino a casa e prendeva appunti sul banco. L’ho rivisto dopo anni per una colazione e c’ho scritto una canzone.”

Pablo America, attraverso questi primi due singoli, si presenta quindi con due identità ben distinte, ma che convivono nello stesso artista e verranno sviluppate parallelamente. Se in “Noi non siamo il punk” si riconosce il cantautore pop realista, in “Grabowski” il contrasto dell’elettronica è evidente e rappresenta il suo alter ego con una cura quasi maniacale, che confluisce in produzioni audaci ed ipnotiche.