Massimo Bigi – il suo primo album dopo anni dietro le quinte

Massimo Bigi, detto ilBigi, ha sempre amato la musica ma, solo a 60 anni, 62 per la precisione, ha deciso di pubblicare il suo primo disco, supportato dall’etichetta di Enrico Ruggeri, amico e collega da sempre. L’album d’esordio “BESTEMMIO E PREGO” è disponibile nei negozi tradizionali, sulle principali piattaforme streaming e in digital download (Anyway Music).

ilBigi è stato per anni, a partire dal 1995, il tour manager di Enrico Ruggeri. Dopo un periodo di assenza, è tornato da lui con un bagaglio di esperienze complicate che hanno prodotto canzoni sofferte e intense, tipiche di chi ha speso la propria vita senza risparmiarsi. Ruggeri, sentendo le canzoni, ha capito di aver avuto vicino da sempre, senza saperlo, una persona geniale e ha deciso di investire con la propria etichetta Anyway Music nel suo estro creativo e nella sua sensibilità.

Il disco, uscito ad ottobre 2020, è composto da 10 canzoni cantautoriali dirette e solide. È stato prodotto da Fortu Sacka, realizzato con il contributo della band di Ruggeri allargata a tutti coloro che, ascoltati i brani, hanno deciso di essere della partita, da Andrea Miró a Silvio Capeccia.

Di seguito la tracklist: Come se fosse facile ft. Enrico Ruggeri, Il randagio e l’ubriaco ft. Silvio Capeccia, Circo Meraviglia, Dio nell’ultimo bar, Un’altra età, Parte di me, Andare via ft. Enrico Ruggeri, Le ombre della sera ft. Andrea Mirò, Anima in pena, Bestemmio e prego.

“COME SE FOSSE FACILE” ft. Enrico Ruggeri è il singolo attualmente in radio. È stato uno dei primi brani che ilBigi aveva fatto ascoltare all’amico, una canzone dal sound rock che racconta la fatica di far finta che vada tutto bene, quando invece si sta solo aspettando che qualcosa cambi. Il video, girato a Castiglione del Lago (Perugia), con la regia di Andrea Pula, è visibile al seguente link: https://youtu.be/OOLVeF1v5Ps.

Quando si dice che la musica non conosce confini. Con “Bestemmio e prego” ilBigi emerge da dietro le quinte per dimostrare a tutti che non esiste un posto giusto o un momento giusto per fare arte.