Laurea in musical con STM

Sono aperte le ammissioni all’anno accademico 2021/22 alla STM – Scuola del Teatro Musicale, il primo centro di formazione per il Musical a essere stato riconosciuto come istituzione AFAM dal Ministero dell’Università e Ricerca, ora anche nelle nuova sede a Milano al Teatro degli Arcimboldi.

Al termine del percorso di studi gli studenti potranno conseguire un Diploma Accademico di I livello in Recitazione riconosciuto a livello statale ed equiparato alla laurea triennale di qualsiasi altra Università e facoltà.

La Scuola del Teatro Musicale è il primo centro di formazione per il Musical a essere stato

riconosciuto come istituzione AFAM dal Ministero dell’Università e Ricerca (D.M. n.421 del

30/07/2020), ora anche nelle nuova sede a Milano al Teatro degli Arcimboldi.

C’è tempo fino al 7 gennaio 2021 per iscriversi all’ammissione per l’anno accademico 2021/22 del

Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale.

La maggior parte dei diplomati ha già partecipato a importanti produzioni teatrali nazionali,

superato provini per ingaggi cinematografici e alcuni, grazie al conseguimento del titolo, hanno

scelto di proseguire gli studi iscrivendosi a un Corso di Laurea Magistrale.

La sessione di audizioni si svolge in via telematica.

Possono accedere all’ammissione al corso i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di

soggiorno. È richiesto un diploma di scuola media superiore.

L’iscrizione al Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale, per il conseguimento del Diploma

Accademico di I livello, consente di godere delle agevolazioni che tale percorso comporta:

• Conseguimento di un Diploma Accademico di I livello in Recitazione riconosciuto a

livello statale ed equiparato alla laurea triennale di qualsiasi altra Università e facoltà;

• Valutazione del Diploma Accademico tra i titoli riconosciuti per la partecipazione a

qualsiasi concorso pubblico;

• Detrazioni fiscali sulle tasse del corso;

• Detrazioni fiscali sull’affitto per studenti fuori sede (oltre i 100km);

• Possibilità di partecipare ai bandi per eventuali borse di studio erogate dalla Regione

Piemonte e dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Per iscriversi all’ammissione è necessario compilare il form nella pagina del Corso Triennale per

Attori sul sito www.scuolateatromusicale.it