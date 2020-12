ATM FOTOGALLERY 2020 – un anno raccontato in 12 scatti

Un anno al servizio dei milanesi, sintetizzato in dodici scatti fotografici. È la fotogallery il mezzo scelto da Atm per ricordare i fatti più significativi che hanno caratterizzato il suo operato, nell’anno che si sta concludendo. Dodici immagini che ritraggono l’impegno che l’Azienda non ha mai smesso di mettere al servizio dei passeggeri e, in generale, di tutta la città.

Foto 2 – In un attimo è cambiato tutto, anche per le persone di Atm. Una cosa però non è cambiata: il loro senso di responsabilità nel continuare a lavorare per garantire i mezzi pubblici a chi ne aveva bisogno.