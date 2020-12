Angela Nobile: “Niente di diverso”

“Niente di diverso” è il nuovo singolo di Angela Nobile con il featuring di Dinastia, da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in digitale. Scritto dalla stessa cantautrice siciliana, con la direzione artistica di Barbara Catera e la produzione di Vincenzo Cavalli, il brano è accompagnato dal videoclip (guarda qui)

Questo brano è la riflessione di Angela sul fatto che molto spesso il pregiudizio ci toglie voce, è una riflessione sulle ferite che orgogliosamente la cantautrice siciliana si porto addosso: “sono solo ‘una’ come tante che cerca la sua strada, incessantemente. ‘Una’ che cerca di riempire il vuoto. Niente di speciale. Credo che ognuno di noi pensi questo in fondo. Ho dovuto superare molti ostacoli nella vita e questo mi ha probabilmente tolto della luce dagli occhi, ma forse è anche vero che siamo sempre molto bravi a sentirci cani feriti e a piangerci addosso. Non vorrei mai trovare comoda una posizione del genere (probabilmente molte volte mi ci sono cullata), ma vorrei sempre e vorrò sempre trovare la forza di reagire, farmi ascoltare, farmi credere. Essere capite per noi donne, soprattutto, è una cosa così importante che oggi penso sia persino sopravvalutata. Quindi basta. Voglio solo essere me stessa anche se forse non è il massimo.”

Voglio essere me anche con il rischio di essere incompresa, complicata, folle, stronza ma mi sento stanca di cercare scuse, cercare alibi – prosegue Angela Nobile -. Sentirsi inadeguata in ogni luogo è frustrante, ma dipende solo da noi. Lasciarci scivolare addosso questi giudizi silenziosi, lasciarci scivolare addosso questi pensieri feroci è la soluzione. Molto più facile scriverla, che metterla in pratica però ci provo. Nel tempo ci sono anche riuscita. Ho smesso di assecondare gli altri o fare di tutto per piacere, ma faccio di tutto per piacermi. Sono alla ricerca del mio suono, della mia città, della mia casa, delle mie stesse parole