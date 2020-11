XFactor 2020: Santi a rischio uscita. Perugia sforna talenti con Blind che insidia i Melancholia

La gara di X Factor 2020 è ormai entrata nel vivo. Anche i giudici hanno smesso con le smancerie e lottano per i propri talenti. Giovedì, dopo Mika e Manuel Agnelli, potrebbe essere Emma Marrone a dover perdere uno dei suoi concorrenti.

A rischio uscita, secondo gli analisti di Stanleybet.it c’è “il regaz che scrive e canta” Filippo Santi a 1,40, seguito da Vergo a 3,50.

Rivoluzione invece sul tabellone del Vincente: Mydrama, pupilla di Hell Raton (super favorito come giudice che si aggiudicherà il titolo a 2,00), perde consensi e scivola sul terzo gradino del podio a 4,00. Primo posto per la band perugina di Manuel Agnelli, i Melancholia (3,00) che giovedì porteranno la cover “Grounds”, firmata Idles. A sorpresa conquista consensi e posizioni Franco Popi Rujanin, in arte Blind. Il rapper di Ponte San Giovanni in provincia di Perugia è ora a 3,50.

Anche l’Abruzzo ha la sua beniamina, la dolcissima Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, che porterà un suo inedito “lontanissimo” e che ora è a 4,50.

Doppia cifra invece per CmqMartina (15,00), Blue Phelix (15,00), N.A.I.P (18,00), Vergo (25,00), Little Piece of Marmelade (30,00) e Filippo Santi che chiude il tabellone a 40.00.

Non si mette bene invece per Mika, la squadra degli Over sembra essere la più debole di tutte e per questo il primo giudice che rischia di restare senza concorrenti è proprio la star anglo – libanese in lavagna a1,30. Dopo di lui c’è Emma a 3,25. Temporaneamente al sicuro Manuel Agnelli e Hell Raton rispettivamente a 7,50 e 10 volte la posta.