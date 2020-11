Sky Sport: Uefa Champions League 2020/2021

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021

UN CALCIO STELLARE

Su Sky e Now Tv tutta la stagione 2020/2021 della competizione europea per club

DA DOMANI IN CAMPO PER I MATCH DELLA TERZA GIORNATA DELLA FASE A GIRONI

Quattro le squadre italiane in corsa:

Martedì 3, REAL MADRID-INTER e ATALANTA-LIVERPOOL (anche in 4K HDR con Sky Q satellite)

Mercoledì 4, e ZENIT-LAZIO e FERENCVAROS-JUVENTUS

“CHAMPIONS LEAGUE SHOW”:

studio pre e post partita

con Anna Billò e Alessandro Costacurta

Nel dream team anche Cambiasso, Capello, Condò, Del Piero

#SkyUCL

Tutta la UEFA Champions League 2020/2021 è in diretta sui canali Sky Sport, disponibili anche in streaming su NOW TV. Domani, martedì 3 novembre, e mercoledì 4 novembre, si giocano le gare del terzo turno della fase a gironi della massima competizione europea per squadre di club. In totale 125 partite (una selezione di match anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. Quattro le italiane impegnate: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

Domani, martedì 3 novembre, in campo Real Madrid-Inter (diretta ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Atalanta-Liverpool (diretta ore 21 su Sky Sport Collection e Sky Sport 253; anche in 4K HDR con Sky Q satellite); mercoledì 4 novembre sarà il turno di Zenit-Lazio (diretta ore 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Ferencvaros-Juventus (diretta ore 21 Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Turno di Champions accompagnato da una colonna sonora d’eccezione, “Vent’anni” dei Maneskin, il nuovo singolo della band, lanciata nel 2017 da X Factor.

Tutte le partite della competizione sono visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet e per gli abbonati NOW TV con Pass Sport, mentre per gli abbonati al pacchetto Sport del digitale terrestre sono visibili tutte le partite delle squadre italiane (4 partite per ogni giornata della fase a gironi) e Diretta Gol, per vedere tutti i gol e le migliori azioni delle altre partite.

Per le interviste del pre e post partita, Anna Billò è la padrona di casa di “Champions League Show”, lo studio di approfondimento dei match in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco una squadra formidabile, capitanata da Alessandro Costacurta, con Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

I martedì e mercoledì di coppa si chiudono a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Per i clienti Sky, tutte le partite possono essere seguite in diretta anche su Sky Go, anche in HD. E per rimanere sempre connessi, news e aggiornamenti continui sul sito skysport.it e l’App Sky Sport.

APP LIVE CALCIO – Sempre più ricca la “App Live Calcio” di Sky Sport per i clienti Sky Q, disponibile durante i match di UEFA Champions League e UEFA Europa League, oltre che della Serie A. Grazie a un ulteriore perfezionamento, sono ora disponibili ben 5 funzionalità: Highlights, Match Center, Risultati e Classifiche, e le new entry Split Screen e Fantacalcio.

• SPLIT SCREEN : i clienti Sky Q via satellite possono seguire 2 partite in diretta in contemporanea sullo stesso schermo, per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell’azione.

• FANTACALCIO: per tutti i fantallenatori è ora possibile seguire live durante la partita i voti della redazione di Fantacalcio e i bonus/malus di ogni giocatore.

• HIGHLIGHTS: per rivedere subito gol e azioni più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti gli highlights dei match precedenti, senza il rischio di perdere il calcio d’inizio del secondo tempo.

• MATCH CENTER: per seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A: classifica, risultati live e formazioni aggiornate in tempo reale durante il match.

• RISULTATI E CLASSIFICHE: per avere sempre a portata di mano classifiche, risultati e statistiche.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky Sport,

disponibili anche in streaming su NOW TV, della terza giornata della fase a gironi

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Shaktar D.-Borussia M. Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Lucio Rizzica

Diretta Gol Daniele Barone

Lokomotiv M.-Atletico M. Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara

Diretta Gol Antonio Nucera

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

REAL MADRID-INTER Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi;

bordocampo Matteo Barzaghi

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

ATALANTA-LIVERPOOL Sky Sport Collection (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Alessandro Alciato

Diretta Gol Riccardo Gentile

Salisburgo-Bayern M. Sky Sport Football (satellite e internet) Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Manchester C.-Olympiacos Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Midtjylland-Ajax Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Davide Polizzi

Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Porto-Marsiglia Sky Sport 257 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa

Diretta Gol Federico Zancan

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

ZENIT-LAZIO Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi;

Diretta Gol Dario Massara

Basaksehir-Manchester U. Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Andrea Marinozzi

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

FERENCVAROS-JUVENTUS Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini;

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Barcellona-Dinamo Kiev Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

telecronaca Daniele Barone

Diretta Gol Davide Polizzi

Brugge-Dortmund Sky Sport 254 (satellite e internet)

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Lucio Rizzica

Lipsia-Psg Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Diretta Gol Geri De Rosa

Chelsea-Rennes Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Riccardo Trevisani

Siviglia-Krasnodar Sky Sport 257 (satellite e internet)

telecronaca Christian Giordano

Diretta Gol Ivano Pasqualino

STUDI

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

Champions League Show: Anna Billò, Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso

ore 18 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 20 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 24 “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

Champions League Show: Anna Billò, Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e in collegamento Alessandro Del Piero

ore 18 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 20 “Champions League Show” Sky Sport 24

ore 21 “Champions League Post Partita” Sky Sport 24

ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 24 “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24