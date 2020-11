Martina Nasoni, “Tutta la notte”

TUTTA LA NOTTE

Il primo singolo di Martina Nasoni

Disponibile dal 16 novembre su tutte le piattafome digitali

È un periodo d’oro per Martina Nasoni: dopo l’incursione nel mondo della

scrittura, con il debutto della sua prima biografia Questo cuore batte per tutte

e due (Piemme), l’influencer e vincitrice del Grande Fratello 16 si cimenta

nella carriera di cantante, proponendo al pubblico il suo primo brano, Tutta

la notte, disponibile in streaming su Youtube e tutte le principali piattaforme

digitali a partire dal 16 novembre.

Un singolo dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità tropicali, che porta una

ventata di estate in queste grigie giornate invernali: un inno alla libertà, per

evadere dal grigiore e immaginare di tornare a ballare in discoteca, sulla

spiaggia, in un party in Jamaica, molto presto. Ad accompagnarlo, un videoclip

dove la presenza di Martina domina la scena, su uno sfondo di luci e colori.

La produzione è a cura della record label One More Dub, con musica di

Alborosie, produttori esecutivi Valter Vincenti (responsabile anche degli

arrangiamenti) e Riccardo Ciaramellari, direttore di produzione Giulia Coppoli

e regia di Davide Legni.

Qui di seguito il link per ascoltare il brano: