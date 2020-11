Procedono lavori paratie di Como

PARATIE COMO, AL VIA PALI DI FONDAZIONE VASCA ‘A’. INIZIATA INSTALLAZIONE CANTIERE MOBILE IN ZONA SANT’AGOSTINO

Le lavorazioni presso il cantiere delle paratie di Como, anche in queste ultime settimane, rimangono in linea con quanto previsto dal cronoprogramma.

È infatti iniziata la realizzazione dei pali di fondazione della vasca ‘A’. L’attività proseguirà per tutto il mese di novembre e di dicembre con la tempistica di un palo al giorno. È inoltre iniziata l’installazione del cantiere mobile in zona Sant’Agostino per la realizzazione delle fondazioni per l’alloggiamento delle barriere a pacchetto (paratoie mobili).

“I lavori per le paratie di Como non si fermano nonostante il periodo che stiamo attraversando ma procedono in sicurezza e come previsto dal cronoprogramma – ha commentato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – Come detto, continueremo a dare ai cittadini una comunicazione periodica e trasparente sull’evoluzione del cantiere, che monitoriamo quotidianamente e con costanza”.

RISPETTATO IL CRONOPROGRAMMA – “Apprendo con piacere – sottolinea Fabrizio Turba, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai rapporti con il Consiglio regionale – che il cronoprogramma viene costantemente rispetto. Bisogna continuare così per completare nei termini previsti un progetto molto importante per i comaschi e per i turisti”.