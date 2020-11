Peppe Soks, “Stella del sud”

A DISTANZA DI UN ANNO E MEZZO DALL’ULTIMO LAVORO IN STUDIO “RIPARTO DA ME”

PEPPE SOKS

PUBBLICA

VENERDÌ 04 DICEMBRE

IL SUO SECONDO ALBUM UFFICIALE

“STELLA DEL SUD”

IL DISCO É DISPONIBILE IN FORMATO DIGITALE E FISICO

https://fuga.ffm.to/stelladelsud

Esce venerdì 04 dicembre “Stella del sud”, il nuovo progetto discografico di Peppe Soks, prodotto e distribuito dall’etichetta AR.MS. Empire.

«“STELLA DEL SUD” è la storia di un ragazzo del Sud Italia che non ha nulla in tasca, solamente un sogno. Noi che partiamo dal basso sogniamo di volare in alto e nonostante cadiamo più volte abbiamo la forza di rialzarci più forti di prima fino a raggiungere l’obiettivo. Le tracce d’amore sono per la mia terra, per mia madre, per la mia ragazza e per la mia musica, che non mi ha mai abbandonato durante questo cammino. La fame è tanta e il sogno è di portare in alto la mia gente e la mia famiglia, per far sì che i ragazzi di strada smettano di commettere errori per assicurarsi un futuro migliore».

“STELLA DEL SUD” è un progetto pervaso da una forte anima partenopea, la stessa che caratterizza da sempre la musica di PEPPE SOKS, che nei suoi testi racconta la strada, la periferia e i luoghi da cui proviene, attingendo al suo passato e abbracciando temi estremamente attuali e doverosi da affrontare, seppur spesso difficili e controversi, facendo riferimento a tutto ciò che conosce in modo che i pezzi risultino autentici e sinceri. I testi si muovono tra l’italiano, il francese e il dialetto napoletano. Quella che il rapper narra è una storia di rivalsa e di rivincita, una piccola epopea di un ragazzo come tanti che con determinazione e forza di volontà è riuscito a riscattare sé stesso e la sua gente, partendo dal basso con umiltà ma con la fame necessaria a raggiungere i propri sogni, consapevole che la strada da affrontare è lunga ma che la meta da raggiungere vale qualsiasi sforzo. L’artista scava nelle pieghe più nascoste del suo animo senza paura di scoprire anche gli angoli più sensibili, alternando testi più impegnati, crudi e profondi a brani più ritmati e ballabili, risultando comunque credibile e assolutamente a fuoco in ciascuna traccia.

Il disco giunge a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro in studio di PEPPE SOKS. Il risultato è un mix eterogeneo di sonorità hip hop, trap, reggaeton e latine, ingredienti di un cocktail esplosivo che dà la carica ma che risulta perfettamente bilanciato, con tracce più ritmate e trascinanti che si alternano a pezzi più intimi e introspettivi.

LINK UFFICIALI:

Instagram: https://www.instagram.com/peppesoks/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2BNVHk103mhpIy5ytlCHTT?si=kyx3i6fFSESByqovqPcXtw

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9CI-oWZhtKMb2ud4dp1MvA