Morto Diego Armando Maradona

E’ morto “El pibe de oro”, Diego Armando Maradona.

Le prime informazioni dicono che si tratti di un arresto cardiocircolatorio, avvenuto nella sua casa di Buenos Aires, luogo in cui era tornato dopo la recente operazione al cervello.

Sul posto sono arrivati anche i soccorsi con tre ambulanze

Diego Maradona ha rappresentato molto per il calcio mondiale e soprattutto per il Napoli, società per cui ha militato per anni, guadagnandosi il rispetto e la nomea di Dio del calcio.

Oltre ovviamente alla sua nazionale Argentina.