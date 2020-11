Presentazione libro “Insegnare non basta”

In attesa del ritorno alla normalità, la letteratura si riappropria dei suoi spazi in biblioteca ma virtualmente: con l’autore in diretta riprende quel rapporto così prezioso e affascinante tra scrittori e lettori.

In questo primo appuntamento online Marco Erba, il prof che scrive libri ovvero lo scrittore nato tra i banchi, ci accompagnerà in un viaggio attualissimo e appassionato, fatto di vita e di esperienze, alla scoperta della scuola e del mondo dei ragazzi.

Apri il link

⇒ https://global.gotomeeting.com/join/593964165

nel browser Google Chrome per partecipare.

Puoi accedere anche da tablet o smartphone, scaricando l’app GoToMeeting per dispositivi mobili dal tuo app store.

Conduce l’incontro Roberto Valsecchi, assessore alla Cultura del Comune di Novate Milanese