in bad times beautiful thing are necessary

GENTE ROMA

Un inno volto alla sensibilizzazione della “cultura del bello” in tutte le sue forme artistiche

Al via nei prossimi mesi l’istituzione di uno speciale bando per l’assegnazione di borse di studio rivolte a giovani creativi, che saranno chiamati a presentare una creazione sul tema promosso dalla campagna

“In bad times beautiful things are necessary” è il messaggio della nuova campagna 2020 di GENTE ROMA, storica catena romana di Boutique multibrand del luxury fashion che da quasi 40 anni con stile ed eleganza è punto di riferimento per l’estetica del bello in tutte le sue forme sia a livello nazionale che internazionale.

Una campagna eccezionale e straordinaria, apparsa lo scorso 7 Novembre con una super affissione presso l’iconica piazza di Campo dei Fiori in Roma, dove per la prima volta si comunica un messaggio sociale forte e non un semplice prodotto.

“La campagna – dichiara Vito Addadi (fondatore di Gente) – è un inno alla valorizzazione della bellezza in ogni sua forma, secondo la personale sensibilità di ognuno. Uno speciale riconoscimento a tutti gli artisti e i creativi che, attraverso la propria interpretazione, ci donano quella bellezza e umanità quotidiana di cui abbiamo bisogno oggi più che mai”

In un momento grigio e oscuro in cui il mondo e le priorità delle persone hanno vissuto grandi stravolgimenti a causa del diffondersi della pandemia, Gente Roma lancia così un messaggio importante volto alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti del bello e della cultura in tutte le sue declinazioni artistiche. Un invito a non dimenticarsi di quanto la “cultura del bello” sia di fondamentale importanza per nutrire lo spirito, l’anima, il cuore e la mente, allargando i nostri orizzonti e contribuendo all’arricchimento personale di ognuno di noi. Un messaggio sociale che diviene al tempo stesso un grido di speranza e un appello di solidarietà a supporto di tutto il mondo della moda, del cinema, del teatro, della musica e dell’arte in generale, gravemente colpito dal Covid.

L’attitudine a creare e a cogliere la bellezza e di conseguenza le beautiful things, non è un semplice ornamento della vita umana. Secondo Gente costituisce la vera essenza che distingue l’uomo da qualsiasi altra forma vivente sulla Terra. La bellezza e la capacità di suscitare emozioni sono quindi parte integrante dell’uomo e in questa misura necessarie in maniera imprescindibile. La ricerca della bellezza deve essere un diritto alla portata di tutti.

Da qui l’idea dell’istituzione di un bando per borse di studio al quale potranno partecipare tutti i giovani creativi attivi in diversi ambiti: dalla fotografia alla grafica, sino alla musica, all’arte figurativa e alla recitazione. I ragazzi, per aggiudicarsi la borsa, dovranno presentare una creazione artistica sul tema “In bad times beautiful things are necessary”, concetto fulcro della campagna promossa da GENTE Roma.

Di recente Gente ha nominato come art director Giulio Paternò, che insieme al team creativo ha ideato il concept e la comunicazione della nuova campagna delle note boutique luxury fashion. La campagna segna un cambio di passo nella comunicazione del marchio che, dopo l’emergenza globale, si presenta con idee nuove e la consapevolezza che, se nulla sarà più come prima, allora occorre guardare avanti.

Il risultato finale della campagna sarà un video emozionale che ripercorrerà le fasi della creazione e del lancio del manifesto finale, attraverso la selezione del messaggio IN BAD TIMES BEAUTIFUL THINGS ARE NECESSARY, che ha svelato il mistero dell’inquietante affissione anonima comparsa una settimana prima a Campo De’ Fiori. Tra i vicoli e le piazze di una Roma eterna, colta alle prime luci dell’alba, il video è accompagnato dalla voce del doppiatore Andrea Mete, voce tra gli altri di John Legend, Zac Efron e Justin Timberlake.

Da quasi 40 anni Gente Roma è un’istituzione di richiamo internazionale nel settore del luxury fashion retail uomo – donna, con un totale di 9 boutique nei punti più prestigiosi del centro storico della Capitale e uno store in Sardegna.

Un appassionato team di buyer ed esperti di stile collaborano per selezionare capi esclusivi e per individuare le nuove tendenze tra le collezioni delle migliori maison italiane e internazionali. Questo permette a Gente Roma di offrire una selezione di stilisti iconici e talenti emergenti, edizioni limitate e capsule collection.

La profonda conoscenza della moda e dello stile, l’attenzione per l’universo femminile, l’eleganza e la raffinatezza sono le caratteristiche che distinguono Gente Roma dai propri competitors.

Un “luogo” dal respiro internazionale dove ogni cliente può trovare la propria dimensione e il proprio stile e dove ogni elemento è strutturato secondo codici di valore, di attualità e di coerenza.

Gente Roma ha costruito nel tempo una rete di boutique rinomate per eleganza ed esclusività che accolgono una clientela romana ed internazionale. Il suo primo negozio di Via Cola De Rienzo è stato aperto nel 1982 e da allora Gente Roma è diventata espressione di contemporaneità, un luogo dove tradizione ed innovazione si fondono dando vita ad una vera e propria esperienza di acquisto, sensoriale, autentica, unica e personalizzata.

Le boutique di Gente Roma sono da sempre meta e punto di ispirazione di numerosi personaggi illustri e celebrità del jet set internazionale che durante i propri soggiorni romani non hanno resistito al richiamo esclusivo delle Boutique. Da Francis Ford Coppola a Catherine Deneuve, dai Duran Duran a Dustin Hoffman, da Jennifer Lopez a Tom Cruise, fino a Roberto Benigni, Monica Vitti, Zaha Hadid, Giuseppe Tornatore, Richard Gere, Kanye West, Kim Kardashian: questi solo alcuni dei nomi che hanno varcato la porta di Gente Roma nel corso degli anni.

L’esperienza di acquisto tailor made offerta da Gente Roma prosegue sul portale e-commerce Genteroma.com che, dal 2014, disponibile in italiano e in inglese, propone una selezione esclusiva di abbigliamento, scarpe, accessori, gioielli, borse uomo – donna dei designer più rinomati, spedendo in tutto il mondo gli articoli presenti nel proprio catalogo. L’innovazione dell’e-commerce da parte dell’azienda negli ultimi anni ha reso il brand GENTE ROMA ancor più internazionale e competitivo, diventando così a pieno titolo una delle mete privilegiate per il fashion di lusso on line con milioni di visite e spedizioni worldwide.