Intervista alla cantante Azzurra

Dal 20 novembre è disponibile in rotazione radiofonica “SEGRETERIA”, nuovo brano di Azzurra Sorgentone, in arte AZZURRA, disponibile su tutte le piattaforme dal 3 novembre.

– La domenica: giorno per riposare o giorno per creare? Perché alcuni la amano e altri la odiano?

“Non ci sono regole o abitudini fisse per me. Ci sono domeniche in cui ho voglia di staccare tutto e riposarmi, altre in cui ho voglia di creare. Secondo me la domenica si può paragonare al ferragosto o al primo gennaio: il sapore di festa si mescola all’amarezza della fine del relax. Ecco forse perché alle volte si odia!”

– Tanti premi e riconoscimenti ricevuti. Prossimo desiderio?

“Ho tanti desideri ancora da realizzare, ma quello più realistico è riuscire a portare le mie canzoni in giro per l’Italia. È un grande desiderio ma mi basterebbe partire a piccoli passi facendo crescere un piccolo pubblico pronto ad ascoltarmi sotto il palco”

– Qualche anticipazione sul disco in uscita nella prossima primavera?

“Mi piace sperimentare, cambiare veste e andare oltre la mia zona di confort. Per questo vorrei che fosse pieno di tracce diverse che rappresentino le tante versioni di me”

Intervista a cura di Davide Falco