CHIN RADIO TORONTO: prima sede italiana

CHIN RADIO TORONTO apre la prima sede italiana a Milano, Stefano Fisico è il nuovo direttore artistico dell’emittente internazionale. Dopo essere stato per 3 anni il direttore artistico di Billboard Italia il noto giornalista, vj e dj dà il via al suo nuovo progetto alla guida della storica emittente canadese aprendo la prima sede italiana all’interno delle prestigiose Fonderie Napoleoniche di Milano.

A partire da dicembre sarà online anche il suo nuovo magazine web musicale stefanofisico.it, un portale dedicato all’entartainment con contenuti speciali e interviste.

Sempre dalla prima settimana di Dicembre partiranno le dirette radio/televisive che creeranno un link diretto con il Canada.

“Toronto è la terza città per qualità di vita nel mondo e conta una fortissima comunità di italiani, oltre 500 mila, che amano il nostro paese e la nostra musica . In un momento cosi difficile l’intento è quello di dare la possibilità a tutti gli artisti di aumentare la propria popolarità in mercati ancora inesplorati creando un link diretto per concerti e iniziative speciali “