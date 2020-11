Il singolo “Breathe” della cantante italo eritrea SENHIT, che rappresenterà San Marino RTV all’Eurovision Song Contest 2021, incontra il tocco magico di BENNY BENASSI, producer internazionale che ha lavorato con star del calibro di Madonna, Chris Brown e tanti altri, dando vita ad un nuovo brano esplosivo: “BREATHE – Benny Benassi & BB Team Remix”, disponibile in radio e in digitale. È online il video del remix, diretto da Luca Tommassini: https://youtu.be/E59QC50daP4.

Benny Benassi, insieme al suo team, dà nuova energia a questo brano di Senhit, che ha già milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, con un remix fresco che ne esalta il ritmo contagioso. “Breathe” celebra la vita e l’importanza di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo in uno sfogo catartico. Un grido liberatorio per lanciare un importante messaggio sul tornare “a respirare” anche quando, intorno a noi, non tutto purtroppo è come vorremmo.

Inoltre, continua l’appuntamento mensile “Freaky Trip to Rotterdam” creato da Senhit con la direzione artistica di Luca Tommassini, per accompagnare i fan della cantante italo eritrea fino all’Eurovision Song Contest 2021. Ogni mese, un brano della storia dell’ESC viene reinterpretato da Senhit diventando non un semplice videoclip ma una vera e propria opera d’arte.

È online il 5° video del progetto, cover di “RISE LIKE A PHOENIX” di CONCHITA WURST, singolo che ha vinto l’ESC 2014 in rappresentanza dell’Austria: https://youtu.be/FAjnhvAZk5U.