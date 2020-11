Katy Perry: “Resilient” feat. Aitana

Coca-Cola e Katy Perry hanno annunciato oggi il lancio di un nuovo progetto musicale che ha come missione quella di portare un vento di freschezza al mondo intero.

Katy e Coca-Cola hanno ideato una nuova versione di “Resilient” – una canzone che fa parte di “Smile”, l’ultimo album della superstar. Grazie alla collaborazione del famoso DJ/produttore Tiësto e della cantante spagnola Aitana, il remix è un inno dei nostri tempi. Il video di “Resilient” feat. Aitana (Tiësto Remix) è stato diretto da Chloe Wallace e riflette la positività e l’ottimismo della piattaforma “Open” di Coca-Cola https://youtu.be/KJvmdDBrXNU

Katy Perry ha detto: “Questa campagna per me riguarda la crescita attraverso le sfide. Credo che “Reselient” si leghi bene al contesto di oggi perché essere resilienti significa rialzarsi dopo essere caduti, significa crescere dai propri sbagli e superare una determinata sfida. Non sempre la crescita è personale, a volte bisogna crescere anche insieme!”

Walter Susini, Europe Head of Marketing di Coca Cola, ha detto: “Per più di 136 anni Coca-Cola ha usato come strumento la sua voce per cercare di unire le persone nel mondo. Per rispondere a questa crisi, abbiamo lanciato la piattaforma “Open”, una campagna che evidenza come il mondo è cambiato e di come sia importante apprezzare quello che prima veniva dato per scontato. Ora che ci stiamo avvicinando alla fine del 2020, stiamo collaborando con Katy Perry per lanciare un messaggio di speranza e positività, specialmente tra i ragazzi della nuova generazione. Il lockdown ha significato la perdita per molti ragazzi di quei momenti decisivi della loro giovinezza, dai balli di fine anno al solo stare faccia a faccia con i loro amici. Questa canzone è dedicata a loro.”

Tiësto ha aggiunto: “Che sia la mia musica o le mie performance live, creare mi fa stare bene e i momenti di positività sono la mia passione! Sono contento di avere l’opportunità di unire le forze con Katy Perry e Aitana per questo progetto con Coca-Cola – la nostra missione è quella di diffondere ottimismo e felicità nel mondo, soprattutto durante questo periodo!”

Aitana ha dichiarato: “Lavorare con Katy Perry su uno dei suoi singoli mi fa sentire come se fossi in un sogno! Con l’incredibile partecipazione di Tiësto e la visione importante di Coca-Cola, spero che questa nuova versione di “Resilient” fornisca un momento di positività e di felicità per quelle persone che stanno cercando di superare una sfida, piccola o grossa che essa sia.”