Stefano De Donato a Radio Dolomiti

NUOVA AVVENTURA A RADIO DOLOMITI PER

STEFANO DE DONATO, BASSISTA E FONDATORE DEI “DIROTTA SU CUBA”

IN ONDA TUTTI I VENERDÌ CON “MAKE IT FUNKY”

Stefano De Donato, bassista e fondatore dei Dirotta su Cuba, arriva su Radio Dolomiti con “Make it Funky”: l’appuntamento per un viaggio a 360 gradi nella black music è per tutti i venerdì alle ore 20.30.

Dal soul al funk, dall’rnb all’acid jazz passando per l’hip hop, ogni venerdì Stefano selezionerà dalla sua collezione personale “piccole grandi perle” che hanno segnato gli ultimi 60 anni di musica. L’idea nasce dalla collaborazione tra Stefano e Gabriele Biancardi, direttore artistico di Radio Dolomiti e grande amico del musicista, che si è mostrato subito entusiasta di produrre un programma alternativo e incentrato sul genere funky.

“Gabriele è cresciuto con il vero spirito della radio – commenta Stefano parlando dell’amico – Cioè l’amore e la voglia di divulgare musica, lontani dalle classifiche e da tutto quello che con la Musica (con la M maiuscola) c’entra poco. L’intesa sul taglio del programma è stata immediata”.

Il programma “MAKE IT FUNKY” andrà in onda ogni Venerdì alle 20.30, ma sarà possibile riascoltarlo anche in podcast su www.radiodolomiti.com.