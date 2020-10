Novità centro sportivo Polì

Il Comune di Novate fornisce delle precisazioni sulla questione del centro sportivo di via Brodolini.

L’Amministrazione Comunale in risposta alle sollecitazioni dei cittadini riguardanti la chiusura di Polì, il centro polifunzionale di via Brodolini gestito in concessione (a seguito di gara pubblica) dalla Società InSport dal 9 settembre 2017 per un periodo previsto di 25 anni, precisa quanto segue.

Polì, alla fine dello scorso inverno, è stato chiuso in applicazione delle norme per l’emergenza Covid; al momento previsto per la sua riapertura, InSport ha palesato alcune difficoltà per la ripresa delle attività.

L’Amministrazione Comunale ha a cuore l’attività del centro polifunzionale di via Brodolini, reputandola di fondamentale importanza sul versante dei servizi pubblici per tutto il territorio. Per questo, intende percorrere ogni possibile iniziativa per giungere prima possibile alla riapertura: i servizi di Polì rappresentano un elemento di valore per i novatesi ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale non lasciare nulla di intentato per difenderli nel pieno interesse pubblico.