“Non siamo mica le star” – Francesco Vannini

Da oggi è online il videoclip di “Non siamo mica le star” titletrack del quarto album (ascolta su Spotify), del cantautore siciliano Francesco Vannini. Il brano è estratto da “Non siamo mica le star”, disco composto da nove tracce interamente scritte, arrangiate, programmate e suonate da Francesco Vannini nel proprio studio di registrazione “DNV Production”.

È un album che cerca di raccontare la società contemporanea partendo dal basso. Pop d’autore nel quale si alterna l’osservazione cinica e distaccata della società attuale a temi più intimi e delicati, passando per l’amore, da quello che fatica a finire a quello che vuole continuare ostinatamente, in barba a un mondo che va in pezzi. C’è dentro tutto, è un concentrato della sensibilità artistica di Francesco Vannini che, proprio per questo è il protagonista totale, nel bene e nel male, del risultato finale.

Le canzoni, gli arrangiamenti, le sessioni strumentali, il tema grafico, la regia e il montaggio dei videoclip sono tutte a carico dell’artista che si è preso quasi cinque anni per trovare la giusta strada verso questo nuovo viaggio musicale.

Questa la tracklist: Iene ; Non siamo mica le star; Resta comodo; Canzoni dentro di me; Cobalto (VIDEO); Preghiera; Lascia; in pace il tempo; Qui ora; Se sono bravi tutti.