“Levante”, nuovo singolo dei Grace N Kaos

GRACE N KAOS

OGGI ESCE

LEVANTE

Il nuovo singolo della band alternative rock veneta dedicato alla cantautrice italiana

Da oggi, venerdì 16 ottobre, è disponibile in digital download e in streaming “Levante”, il nuovo singolo dei Grace N Kaos, formazione alternative rock veneta che con il brano “Nero” si è aggiudicata il Premio Voci per la Libertà di Amnesty International Italia. La canzone è una dichiarata dedica all’artista italiana che più di tutte ha saputo distinguersi negli ultimi anni, fino a diventare vera musa generazionale. Sonorità a metà strada tra il pop e il rock, che da sempre contraddistinguono la cifra stilistica dei Grace N Kaos, e un testo che gioca sul concetto di amore in un ritornello estremamente catchy, fanno di “Levante” un perfetto tormentone radiofonico.

Soffro come un cane, proprio te dovevo amare

Sei bella da morire, tu mi farai impazzire

Io soffro come un cane, passo la notte ad ululare

Perché in questa canzone triste Cupido non mi assiste

«Da molto volevamo dedicare una canzone a Levante, artista che stimiamo e seguiamo fino dai suoi esordi – Raccontano i Grace N Kaos – Questo brano usa la figura dell’artista che ben si sposa con il concetto di donna inarrivabile o amore impossibile. Su questo è costruita la storia semplice della canzone: un ragazzo infatuato di Levante che non ha il coraggio di rivelarsi. Nel testo si mescolano situazioni di fantasia a momenti realmente accaduti come ad esempio il concerto di Modena a cui abbiamo assistito o Radio Deejay prima emittente a trasmettere il suo singolo d’esordio ‘Alfonso’. Di quest’ultimo è presente una citazione nel ritornello finale.»

“Levante” è stata scritta da Stefano Sottovia e composta dai Grace N Kaos che insieme ne hanno anche curato la produzione. Registrazioni, mix e master di Ugo Bolzoni presso Neven Records. Grace N Kaos sono: Gianluca (voce), Federico (basso), Max (batteria), Davide (chitarre), Stefano (chitarre).

