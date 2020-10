CARME

VENERDÌ 16 OTTOBRE

OGGI ESCE

TIME

IL NUOVO SINGOLO DEL GIOVANE E PROMETTENTE MUSICISTA MILANESE

CHE ANTICIPA L’EP DI DEBUTTO GOODBYES

Esce oggi in digital download e sulle migliori piattaforme streaming “Time”, il nuovo singolo di Carme, giovane e promettente musicista e compositore milanese, attualmente stabilitosi ad Helsinki, che si è già fatto notare nei mesi scorsi con il singolo “Nobody”. Il brano, che anticipa la pubblicazione di “Goodbyes”, EP di debutto di Carme, vive in un’atmosfera sospesa nella quale ogni strumento ha il giusto spazio per muoversi autonomamente ed essere chiaramente percepito. La batteria gioca un ruolo essenziale, sviluppandosi per tutta la durata della canzone partendo da un beat di ispirazione trip hop.

My mind my prison

a prison i cannot escape

she gave me no reason

can’t break these chains

I can’t remove the stains

Carme: “Time rappresenta il mio vero congedo. Mi ero detto che sarebbe stato l’ultimo pezzo che avrei scritto riguardo quanto avevo vissuto. Parla del duplice ruolo del tempo, alleato nel processo di eliminazione del dolore ma nemico nella salvaguardia della propria memoria e dei propri ricordi.”

“Time” è stato scritto e composto da Carme. Registrato e mixato da Max Lotti presso Casamedusa (Milano), che ne ha curato anche la produzione insieme a Giorgio Mastrocola e Carme. Master di Giovanni Nebbia presso Ithil Recording Studio. Hanno suonato: Carme (voce, chitarra), Giorgio Mastrocola (chitarra), Teo Marchese (batteria), Max Lotti (tastiere, programming, chitarre).

