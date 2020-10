Green Vallèe d’Aoste vince il premio Travel Food Award

Nel prestigioso contesto della fiera TTG Travel Experience, il GIST – Gruppo Italiano Stampa Turistica, ha assegnato il premio della 3a edizione Gist Travel Food Award 2020, tematizzata con lo slogan Restart & Reload e patrocinata dall’ENIT, al progetto Green Vallée d’Aoste come Miglior destinazione di turismo eno-gastronomico 2020, a pari merito con un’altra realtà. Il premio è stato istituito per esaltare le eccellenze del turismo eno-gastronomico, sostenibile e responsabile. https://www.greenvalleedaoste.com/

Il premio è stato consegnato da Sabrina Talarico, Presidente GIST, e da Vittorio Castellani, Presidente GIST Travel Food Award, ed è stato ritirato da Andrea Celesia, Coordinatore della rete di imprese Green Vallée d’Aoste.

Il premio è stato assegnato con le seguenti motivazioni: Per la categoria Miglior destinazione eno-gastronomica si è aggiudicata il premio Green Vallée D’Aoste, promosso da Alpine Green Experience. Per l’alto valore del progetto nel sostenere la tipicità gastronomica valdostana coinvolgendo i piccoli produttori. Ma anche per il forte impegno nel preservare dal turismo poco rispettoso l’ecosistema fragile di una vallata alpina. Un esempio virtuoso di cooperazione fra GAL e piccoli operatori per l’utilizzo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In seguito alla consegna del premio, Andrea Celesia ha dichiarato: “è con estremo piacere che riceviamo questo importante riconoscimento. Green Vallée d’Aoste è una rete di imprese che racchiude in sé sette Aziende Agricole e Artigiane della Valle e quattordici strutture ricettive sparse sul territorio valdostano accomunate dalla sensibilità nei confronti della mobilità sostenibile, della tutela e dello sviluppo del territorio. Green Vallée d’Aoste offre agli ospiti esperienze di reale contatto con il territorio e di valorizzazione delle tradizioni dell’agricoltura locale, creando un circolo di economia virtuosa che è la base di uno sviluppo turistico sostenibile”.

Le Aziende Agricole e Artigiane di Green Vallée d’Aoste sono: Au Potager de Grand-Mère , Azienda agricola Da Emy , Douce Vallée di Vittaz Paola , Lo Triolet , Società Agricola M. R. Maison Rosset , Società agricola Mont Blanc e Stefano Viola .

Gli ospiti di Green Vallée d’Aoste possono ritirare la propria auto elettrica BMW i3, abbinata al soggiorno in una delle 14 strutture valdostane aderenti, nelle stazioni ferroviarie di Torino Porta Susa e Porta Nuova, presso l’Aeroporto di Torino Caselle e da oggi anche presso la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus di Aosta.

Le strutture ricettive Green Vallée d’Aoste sono:

Aosta: Chambre d’hôtes Maison Bondaz, Hotel Duca di Aosta & ristorante Giuliani al Duca Cervinia: Les Neiges d’Antan Champoluc: Hotel Castor Cogne: Eco Wellness Hotel Notre Maison, Hotel e Restaurant La Barme e Residence Château Royal Courmayeur: Au Coeur des Neiges – Chalet Resort, Hotel Berthod, Hotel Pavilion e Hotel Svizzero Gressoney: Romantic Hotel Jolanda Sport Saint-Vincent: Hotel Alla Posta e Hotel Au Soleil