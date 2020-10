Ecco il progetto musicale di Pago

Il poliedrico artista Pago, cantautore, volto televisivo e autore di una recente biografia, collabora con il progetto musicale Sblasting prestando la voce al singolo Profumi di…, attualmente in rotazione nelle radio.

Si tratta di un gruppo dal concept unico che vuole portare una ventata di novità nel mercato musicale italiano, lontano da ogni forma di stereotipo. Gli Sblasting sono un gruppo artistico senza volto. L’ importante non è chi sono ma comunicare e trasmettere un messaggio, in libertà, senza bisogno di apparire.

L’intento del gruppo è quello di stravolgere tutto ciò che è ordinario, niente è scontato, si vogliono scardinare le convenzioni classiche della musica. Non un singolo artista ma il potere della musica. Per dare maggior risalto a questa scelta concettuale gli Sblasting coinvolgono nella loro musica volti molto noti nel panorama italiano, senza svelare inizialmente la loro vera identità.

Primo artista a partecipare è Pago, che ha prestato con grande entusiasmo la sua voce e la sua immagine al singolo Profumi di… un brano dal ritmo coinvolgente con un mix di sonorità latine e anni ‘90. Ad accompagnarlo un video che rappresenta il mood passionale della canzone e in cui è protagonista la parrucca fucsia, che è simbolo distintivo del progetto.

