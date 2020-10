Dal 2 ottobre è in radio il nuovo singolo di Fletcher, “Bitter”, in collaborazione con Trevor Daniel e prodotto dal DJ Kito (Diplo, Empress Of, Aluna George).

Fletcher è il nuovo volto del pop americano. Con Capitol Records ha pubblicato il primo singolo, “Undrunk”, a marzo del 2019.

Da allora si è concentrata a scrivere canzoni che raccontano in particolare storie femminili e a settembre di quest’anno è uscito l’EP “The S(ex) Tapes” , dove compare il brano “Bitter” prodotto da Kito. La versione del singolo con Trevor Daniel è la prima collaborazione di Fletcher con un artista maschile, una decisione che va di pari passo con la convinzione di usare la sua produzione creativa come mezzo per esplorare se stessa, la sua sessualità e il mondo che la circonda.

Trevor è un artista così visionario che ho colto al volo l’opportunità di collaborare con lui. E’ stato in grado di dare una prospettiva completamente nuova alla canzone e credo che siamo ancora entrambi ‘amareggiati’ a causa dei nostri “ex”, dice Fletcher, “Nel video ho voluto esplorare i temi dell’energia maschile e femminile in termini della scoperta di sé. Ho voluto raccontare la paura di uscire ed esplorare il mondo e il proprio rapporto con se stessi, temendo che la propria persona trovi qualcuno di nuovo durante questo processo. Non ho mai capito il detto “se ami qualcosa, lascialo andare”. Ma questa è la vita. È meschino, è “amaro”, è vero e a volte la verità deve far male”.