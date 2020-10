“Come se fosse facile” – Massimo Bigi ft. Enrico Ruggeri

È in radio e disponibile in digitale il singolo di MASSIMO BIGI ft. Enrico Ruggeri “COME SE FOSSE FACILE”, che anticipa l’album d’esordio “BESTEMMIO E PREGO” (Anyway Music) in uscita il 16 ottobre.

Massimo Bigi, detto ilBigi, ha sempre amato la musica ma, solo a 60 anni, 62 per la precisione, ha deciso di pubblicare il suo primo disco, supportato proprio dall’etichetta di Ruggeri, amico e collega da sempre, che ha deciso di investire nel suo estro creativo e nella sua sensibilità, andando oltre le logiche del mercato discografico.

“Come se fosse facile” è stato uno dei primi brani che ilBigi aveva fatto ascoltare a Enrico, una canzone dal sound rock che racconta la fatica di far finta che vada tutto bene, quando invece si sta solo aspettando che qualcosa cambi.

Con questo progetto discografico, ilBigi emerge da dietro le quinte per dimostrare a tutti che non esiste un posto giusto o un momento giusto per fare arte.