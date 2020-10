Bollate: Segnalazioni sulla Viabilità? Arriva il numero WhatsApp della Polizia locale

Novità in arrivo per il Comando della Polizia locale di Bollate, ma soprattutto per i cittadini: un numero WhatsApp e una mail dedicata solo per le segnalazioni e i reclami che i bollatesi vogliono indirizzare alla Polizia locale.

Finora la Polizia locale si poteva contattare solo attraverso il numero della centrale operativa ( 02 – 35005500 ). Da oggi invece, accanto al numero della centrale che rimane sempre attivo per richiedere interventi urgenti di pronto intervento o per parlare con gli uffici, è stato creato il numero WhatsApp 334.1047762 e la casella email segnalazioni.pl@comune.bollate.mi.it.

Qui i cittadini potranno scrivere per segnalazioni e suggerimenti riguardanti problemi relativi a lavori stradali o criticità viabilistiche. A rispondere sarà l’ufficio viabilità della Polizia locale.

Ecco un elenco tipo delle segnalazioni che si potranno inviare:

Arredo stradale danneggiato o mancante

Segnaletica stradale danneggiata o mancante

Auto abitualmente in divieto di sosta

Veicoli abbandonati in sede stradale

Suggerimenti di modifica viabilità

Elementi in sede stradale danneggiati (ex lampioni spenti)

Tutto ciò che riguarda la sede stradale e la viabilità di Bollate

ATTENZIONE: Rimane attiva e funzionante l’APP MUNICIPIUM da scaricare su smartphone, che si integrerà con il numero WhatsApp e la mail per gestire al meglio tutte le segnalazioni e smistarle ai vari settori per essere risolte.

L’importante è indirizzare al nuovo numero WhatsApp SOLO segnalazioni di competenza dell’ufficio viabilità della Polizia locale, scritte e non vocali.

Si ricorda che il numero è esclusivamente di messaggistica (no telefonate) e che per le urgenze rimane attivo il Pronto intervento al numero fisso 02.35005500.