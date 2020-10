Bollate: Primo Consiglio comunale del dopo elezioni convocato per il 12 ottobre

E’ fissato per lunedì 12 ottobre il primo Consiglio comunale del dopo elezioni. Nell’aula del Municipio, prenderanno posto i nuovi Consiglieri comunali e la nuova Giunta che affiancheranno il Sindaco Francesco Vassallo per il prossimo mandato.

COME ASSISTERE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per il permanere dell’emergenza Covid-19 il PRIMO Consiglio comunale avverrà a porte chiuse. I cittadini potranno seguire i lavori tramite la diretta sul sito o sulla pagina Facebook del Comune.

Sarà anche possibile seguire il Consiglio all’esterno del Municipio, con gli opportuni distanziamenti e presidi, grazie al video con collegamento diretto allestito nell’atrio.

All’ordine del giorno, i seguenti argomenti:

1- Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Esame delle condizioni degli eletti ed eventuali surroghe.

2- Elezione del Presidente del Consiglio comunale.

3- Elezione dei vice Presidenti del Consiglio comunale.

4- Giuramento del Sindaco.

5- Comunicazione del Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta comunale.

6- Elezione della Commissione elettorale comunale.

7- Nomina della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari in Corte d’Assise ed in Corte d’Assise d’Appello.

8- Approvazione dei criteri per la nomina e composizione delle Commissioni consiliari.