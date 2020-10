Billboard Latin Music Awards 2020

Universal Music Latin supera tutte le altre etichette all’edizione 2020 dei dei Billboard Latin Music Awards. Tra i vincitori artisti multiplatino come Luis Fonsi, Daddy Yankee, KAROL G, Christian Nodal e Calibre 50

Universal Music Latin Entertainment, la principale casa discografica latin del mondo, ha spazzato via tutte le altre etichette portandosi a casa I premi delle principali categorie con un totale di 12 premi.

Tra gli artisti più premiati DADDY YANKEE con 7 premi mentre LUIS FONSI è stato premiato per la LATIN SONG del Decennio per la sua “Despacito”.

Fonsi ha vinto inoltre per la categoria Latin Pop Artist of the Year e Latin Pop Album of the Year per “VIDA”.

KAROL G ha spazzato via la concorrenza portandosi a casa il premio per la Hot Latin Songs Artist of the Year, Female e Top Latin Albums Artist of the Year, Female .

A questi si aggiungono Christian Nodal e Calibre 50 che hanno vinto altri premi.