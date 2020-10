Ballando con le Stelle: tabellone favoriti

Ballando con le Stelle 2020, crolla la quota di Alessandra Mussolini ma i favoriti restano Isoardi e Conticini

Sorprese senza fine nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Dal primo posto di Alessandra Mussolini, nonostante la posizione di svantaggio ottenuta nella classifica provvisoria, all’eliminazione di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. Ne hanno preso atto anche i betting analyst di Stanleybet.it che hanno ancora una volta aggiornato le quote del tabellone dei favoriti alla vittoria finale del talent show presentato da Milly Carlucci. Balzo in avanti appunto per la Mussolini che da una quota di 20,00 passa a 15,00. Tra i possibili vincitori, spiega agipronews, però restano sempre in testa Paolo Conticini ed Elisa Isoardi, fermi a 3,00 nonostante le brutte esibizioni dei due in questo terzo appuntamento. Chi si avvicina all’attore e conduttore televisivo italiano è Vittoria Schisano che conferma la terza posizione con una quota di 5,00, contro quella della scorsa settimana a 6,00. Sempre lontani per i trader di Stanleybet.it i successi di Lina Sastri e Daniele Scardina a 20,00, Costantino Della Gherardesca 25,00 e Antonio Maria Catalani 70,00.