Anna: “Fast” – nuovo singolo

Come anticipato al lancio del singolo “BLA BLA”, ANNA continua a pubblicare nuova musica inedita. Ora è il momento di “FAST”, dal 5 novembre in tutte le piattaforme digitali.

Il brano, prodotto da Young Miles, segna un cambio di sound e di contenuti per ANNA dimostrando come questa giovane artista voglia sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.

“FAST” arriva dopo il featuring con GUÉ PEQUENO in “BLA BLA”, brano prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti che ha totalizzato ad oggi oltre 2 milioni di stream (https://vir.lnk.to/blabla) che a sua volta arrivava dopo la collaborazione con THE NIGHT SKINNY, produttore del freestyle che ANNA ha firmato per la serie RED BULL 64 BARS e che ha aperto la nuova stagione di uscite della rapper spezzina.

In pochi mesi ANNA è passata dall’essere una sconosciuta appassionata di Rap di La Spezia alla 16enne più conosciuta di Italia grazie a “BANDO” brano che dal debutto lo scorso 31 gennaio ha totalizzato oltre 59 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungono le oltre 34 milioni di views su YouTube.

Il successo è arrivato prima di tutto in Italia dove “BANDO” – ad oggi certificato PLATINO – ha regalato ad Anna un vero e proprio record: è la più giovane artista mai arrivata al n.1 della classifica ufficiale singoli del nostro paese (rimanendoci peraltro per ben 3 settimane).