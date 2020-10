Libero, “Mantra”

Libero: il cantautore siciliano pubblica il videoclip di “Mantra” prodotto dalla Fattoria dell’Arte

“Il mio Mantra è un déjà vu che non ha più tabù.”

Dopo lo straordinario riscontro di pubblico e critica del suo album 9TERRE (Layell label/Terra Solare) e la presentazione del suo nuovo singolo al BMA – Bologna Musica d’Autore a Parco Villa Angeletti (Bologna), Libero pubblica il videoclip di “Mantra”(https://youtu.be/HwfPeOoU9lI).

Un singolo, “Mantra”, che grazie al contributo delle body painter Viviana Ammannato & Cristina Brostinau prende vita, creando un movimento vorticoso, intenso e continuo tra ethno pop e sensualità.

Le dichiarazioni di Libero sul nuovo videoclip dell’artista siciliano

“Quando venne a visitare il Teatro Andromeda, Viviana, Body Painter, si trovò per puro caso quella mattina a parlare con mio padre Lorenzo, che trovarlo era cosa più unica che rara.

Poco prima, ci stavamo confrontando sulle nuove idee riguardanti il prossimo videoclip: volevo “mettere su pelle” il mio nuovo brano.

Viviana, come guidata dall’universo, si trovò nel posto giusto al momento giusto. Se da Roma era riuscita ad arrivare fin nell’entroterra siciliano c’era un motivo. Due ore dopo il primo incontro era tutto deciso, sarebbe stata lei a disegnare Mantra.

Unica linea guida: sulla danzatrice doveva apparire un Karma buono, ed un Karma cattivo. L’interpretazione di Elena sulle note del brano avrebbe fatto il resto e dato un senso a tutto.

Sapevamo che tutto avrebbe funzionato senza intoppi, era nell’aria, una certezza assoluta, tanto che i bozzetti ufficiali vennero fuori solo il giorno delle riprese. Erano perfetti.”

Il video vede la partecipazione della performer Elena Lilliu.

“Mantra”(Layell label/Terra Solare) non è solo il nuovo singolo di Libero, ma un ossessione, qualcosa da cui fuggire ma che invece si rincorre, anche se fa male, anche se è una tortura senza tregua in cambio di un attimo di idillio.

La performer Elena Lilliu e le riprese e il montaggio di Christian Reina (già regista degli ultimi videoclip dei singoli di Libero) hanno donato quella exuperanti forma ad una canzone che lancia il cantautore siciliano verso una sperimentazione nata dall’incontro di culture e musiche di continenti così lontani ma così vicini come l’Italia e l’oriente.

Il singolo anticipa un doppio singolo, due brani che saranno distribuiti su tutte le piattaforme digitali ed in versione numerata e limitata in Vinile 45 giri, abbandonando per sempre il formato CD.

Il videoclip è stato prodotto dalla Fattoria dell’Arte.

Libero continua a dividere la sua produzione su diversi fronti: da qualche mese è entrato anche nel roster di “Cafe De Anatolia”, una Label Macedone che ricerca Chill Out, Ethno, Deep House & Oriental Music con la sua “SUMERIA” che trovate su tutte le piattaforme digitali.

Mantra è su tutti i digital store: https://distrokid.com/hyperfollow/liberoreina/mantra

Per maggiori informazioni:

www.liberoreina.com

https://www.facebook.com/LiberoReina