Nuovo singolo “DM” di Deiv

Deiv

Esce oggi, mercoledì 30 settembre, il nuovo singolo DM prodotto da Salmo

Disponibile sui digital store

Tramite i canali social, Deiv invita i fan a scaricare e condividere i contenuti presenti qui: https://lebonski360.com/

Esce oggi, mercoledì 30 settembre, “DM”, il nuovo singolo di DEIV, il primo artista presentato della label LEBONSKI 360° guidata da Salmo. È inoltre online il video lyric e tramite i suoi canali social, invita i propri fan a scaricare e a condividere i contenuti presenti al seguente link https://lebonski360.com/.

“DM”, scritto da DEIV e prodotto da Salmo, conferisce una spiccata vena blues, funk e soul al follow-up del precedente singolo “”TPS (Tutto Può Succedere)”.

L’artista descrive così il brano: “DM è nata nel periodo del lockdown quando io e Ricky (il mio chitarrista, producer già dai tempi del mio ultimo progetto a Londra) ci sentivamo ogni giorno per scambiarci bozze, canzoni, idee, feedback. Tra le tante sue canzoni c’era l’idea di DM appunto. Mi son innamorato del pezzo all’istante e son corso da Mauri (Salmo) a farglielo sentire.

Da lì abbiamo subito iniziato a svilupparlo insieme e finalizzare il brano anche con l’aiuto di Marco Azara (chitarrista di Salmo) e Luciennn (altro produttore già al mio fianco da Londra).

L’idea principale dietro DM è la costante tentazione che si presenta nella vita dell’artista, che oscilla fra il tentare di tenere a bada i vizi e il cercare di non lasciarsi attirare troppo dalle conseguenze dell’esposizione tipica del ruolo dell’artista stesso. Mi son sempre rifugiato in sala prove tutta la vita per scappare dalle tentazioni, e alla fine ho scelto lei..la musica. “

DEIV, al secolo Davide Moica, è un cantante, musicista, sognatore professionista. A 13 anni – autodidatta – si cimenta con il punk in sala prove con Salmo fino poi a scoprire il blues, il funk e soul. Dopo aver militato in diverse band, scritto e cantato in inglese decide di fare esperienza fuori dall’Italia, più precisamente a Londra. Nel 2020 decide di tornare alle origini, trasferirsi in Sardegna e ri-scrivere la sua storia in italiano, questa volta mixando la sua esperienza di sound londinese/internazionale con la sua vecchia attitudine rock.

LEBONSKI 360°

Dopo aver infranto tutti i record e aver dominato le classifiche, SALMO riesce ancora una volta a sorprendere e tracciare la strada. L’artista presenta al pubblico la LEBONSKI 360°, una label unica nel mercato, proiettata verso il futuro. La LEBONSKI 360° è una struttura unica nel mercato, che opera su tutti i livelli del target engagement (musica, social, audio, video, digital, outdoor, podcast, tv, graphic, viral, live) e si fonda su tre pilastri: il primo è l’espressione a 360° del talento di Salmo come produttore, talent scout, direttore artistico e creativo; il secondo è la ricerca, il lancio e la gestione di nuovi artisti; il terzo è la creatività a 360° in ambito entertainment. L’obiettivo è quello di dar vita ad un’agenzia creativa a tutto tondo che svilupperà nuovi format con un approccio innovativo agli artisti e ai brand.

Salmo sarà la guida artistica della label e sarà affiancato in questa avventura da Sebastiano Pisciottu (suo manager), da Max Brigante, da Daniele Menci (ex direttore Sony Music Italy) e da un team di autori, creativi e professionisti dell’entertainment. LEBONSKI 360° avrà un reparto dedicato alla produzione multimediale (cinema, serie tv, podcast, ecc.) e un’Academy, finalizzata a scoprire e coltivare giovani talenti nei campi del beatmaking, della regia, della fotografia e della grafica. Ad accompagnare LEBONSKI 360° verso il futuro ci sarà Sony Music Italy, casa discografica di Salmo e perfetto partner in crime.

INSTAGRAM

SPOTIFY