Maryna: “Lontano da te”

È online, al seguente link, il video ufficiale di “LONTANO DA TE” (distribuzione Artist First), il nuovo singolo, cantato in italiano e spagnolo, della webstar, cantautrice e perfomer italo – spagnola MARYNA: https://youtu.be/TlJHTKyt708.

Il video è un’esplosione di energia, in cui sono espressi a pieno i molteplici talenti di Maryna, non solo star del web, ma artista a 360°, cantante, attrice e ballerina, che scrive e compone le proprie canzoni in maniera indipendente. La direzione della fotografia è stata affidata a Federico Rinaldi.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://maryna.lnk.to/LontanoDaTe), “Lontano da te” è un brano irresistibile che rappresenta un perfetto punto di incontro tra la melodia italiana e i sound tipici legati al mondo latino e reggaeton. L’unione tra queste sonorità travolgenti rende la cantautrice un’artista unica all’interno del panorama musicale.

«”Lontano da te” racconta la voglia di rincontrarsi e di viversi, rompendo le distanze e le barriere del tempo e dello spazio – racconta Maryna – Note calde come l’estate accompagnano un brano tutto da ballare e da cantare».