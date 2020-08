Marina Rei in concerto

L’EVENTO: 07/09 – Roma – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

Un concerto unico per festeggiare 25 anni di carriera con ospiti speciali

e presentare il nuovo disco di inediti “Per essere felici”

Sul palco con Marina Rei: PAOLO BENVEGNÙ, CARMEN CONSOLI, RICCARDO SINIGALLIA, PIERPAOLO CAPOVILLA, MAX GAZZÈ, CRISTIANO GODANO, FILIPPO GATTI E ROBERTO ANGELINI

È in programma il 7 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma lo speciale concerto di MARINA REI per festeggiare il traguardo dei 25 anni trascorsi dalla pubblicazione del primo album omonimo e un percorso artistico che l’ha portata ad affermarsi come una delle poche polistrumentiste e autrici del nostro panorama musicale, una performer unica nel suo genere.

Per l’occasione, Marina ha invitato molti artisti che hanno condiviso alcuni momenti importanti della sua carriera, per regalare al pubblico una serata indimenticabile.

Sul palco con lei Paolo Benvegnù, Carmen Consoli, Riccardo Sinigallia, Pierpaolo Capovilla, Max Gazzè, Cristiano Godano, Filippo Gatti e Roberto Angelini, oltre ai suoi compagni di viaggio di una vita, Matteo Scannicchio, Giorgio Marina Condemi e Andrea Ruggiero, insieme a Pierpaolo Ranieri, Gabriele Lazzarotti e Marco Rovinelli.

È così che annuncia questo importante appuntamento:

“Vorrei che il 7 settembre fosse una festa. È questo, oggi, il mio desiderio, ed è così che immagino quel giorno. Potrò salire di nuovo su un palco, per un concerto unico, e ripercorrere 25 anni di musica in un momento in cui la musica si ascolta faticosamente, in un momento in cui la musica va ascoltata di nuovo senza paura.

Ed è anche per questo motivo che ho voluto fortemente che un sogno diventasse realtà. Un passo avanti, per noi, che viviamo e camminiamo da sempre con la musica, per noi che vogliamo e dobbiamo ritrovare la fiducia e ricominciare a sognare. Emozionare ed emozionarci insieme a chi ci dà la possibilità di farlo e a chi ci ascolta con attenzione ogni volta. Su quel palco, con alcuni amici speciali che mi hanno accompagnato in questo lungo tempo, suoneremo e canteremo guardando avanti, per potervi incontrare ancora.”

Il live di Roma sarà anche l’occasione per presentare dal vivo “Per essere felici”, il nuovo album di inediti della musicista e cantautrice, che arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro “Pareidolia” e prosegue quell’evoluzione stilistica di Marina Rei, frutto di scelte ben precise e di un’attenzione sempre più rivolta alla parola e alla cura compositiva.

“Per essere felici”, infatti, è un lavoro in cui la scrittura è centrale fin dalla prima nota, come ben delineato anche dalle parole usate dall’artista stessa per la presentazione dell’album: “questo disco è stato registrato quasi interamente a casa mia, con la volontà di non rincorrere alcun canone di bellezza o stereotipo sonoro.

La scrittura è stata l’unica risorsa da cui partire e a cui tornare.”

Il disco è stato anticipato dall’uscita del singolo e video della title track, seguito dal brano “Comunque tu” e dal singolo “Dimenticarci”.

Link al videoclip di “Per essere felici” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FKkXLv3Y4VY

Link al videoclip di “Dimenticarci” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eZmgv406d_Y

Lunedì 7 settembre, ore 21.00

Roma – Auditorium Parco della Musica / Cavea – via Pietro de Coubertin, 30

BigLietti: € 20,00 + prev.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone