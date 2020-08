Il mondo di Cyberpunk 2077

Arriva sempre fino al limite. Questa è la via del Cyberpunk

In collaborazione con Cd Projekt Red, il geniale studio che ha creato The Witcher, Panini Comics presenta un volume Deluxe per scoprire tutti i segreti e l’ambientazione di Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso dell’anno in uscita a Novembre 2020

Uscita 6 agosto 2020

Prezzo € 35

Pagine 192

Rilegatura Cartonato cucito

Formato cm 22,9×30,5

Interni A colori

Distribuzione Libreria, fumetteria, online

Un futuro cupo, un mondo distopico pieno di criminalità, corruzione e povertà, governato da corporazioni potenti e affamate di potere e governi spietati: ecco la realtà che fa da scenario a Cyberpunk 2077, l’atteso videogioco di ruolo ambientato nella città californiana di Night City, in uscita a novembre 2020 (distribuito da Bandai-Namco). In una realtà dove il mondo ha raggiunto incredibili progressi tecnologici e gli Stati Uniti d’America vivono in una profonda bancarotta, i cyber-impianti non sono solo strumenti comuni, ma elementi indispensabili per andare avanti. Con il lorebook del videogioco, edito da Panini Comics e disponibile dal 6 agosto, è ora possibile esplorare i vari distretti, le gang, la storia di Night City e scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla tecnologia di domani, il cyberware, le armi e i veicoli del videogame. Un volume imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, realizzato in collaborazione con CD Projekt Red, lo studio che ha creato anche The Witcher!

